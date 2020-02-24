Экс-супруга Прохора Шаляпина Лариса Копенкина одобрила его новый роман: «Идеальная пара»

24.02.2020, 16:21, Разное

Экс-избранница российского исполнителя Прохора Шаляпина Лариса Копенкина высказалась по поводу нового романа певца. Она рада, ведь, возможно, артист смог найти «ту самую», с кем проведет остаток жизни.
Только недавно Прохор Шаляпин перестал скрывать свою новую избранницу. Женщину зовут Татьяна, она живет в Лос-Анджелесе, где на данный момент находится и певец. Он опубликовал на своей странице в Instagram несколько снимков, добавив, что сначала спутница позвала его в гости в Монако, а затем и в США. Там исполнитель смог порадовать подруг возлюбленной своим творчеством.

Экс-избранница прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская комментировать новые отношения певца отказалась, однако высказалась по этому поводу его бывшая жена Лариса Копенкина. Она считает, что артист продолжает искать женщин старше себя не только из-за денег, хотя Татьяна, новая избранница, старше его только на 4 года. Если отношения станут более серьезными, романы на расстоянии могут оказаться очень крепкими, в чем убедилась и сама бизнеследи.



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