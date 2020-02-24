Опубликована информация о многозадачной ОС iOS 14 с новыми режимами для iPhone

24.02.2020, 16:21, Разное

Сетевой инсайдер опубликовал информацию о новой мобильной операционной системе iOS 14 с многозадачностью и ее режимами отображения приложений. Официальная демонстрация состоится на июньской международной конференции для разработчиков WWDC.
Новая информация об операционной системе iOS 14 стала доступна для портала 91mobiles и Бена Гескина. По словам инсайдера, в ранней версии тестовой сборки iOS 14, запущенной на смартфоне iPhone 11 Pro Max, особое внимание было уделено многозадачности, чем славятся компьютеры Apple.

Кроме того, на экране смартфона теперь можно увидеть одновременно четыре миниатюры приложений (при активном режиме Grid Switcher). Для получения доступа к определенной программе необходимо пролистывать экран вправо. Однако приложение можно закрепить, и тогда его не удастся закрыть. Помимо Grid Switcher, владелец устройства сможет воспользоваться режимами Deck Switcher, Automatic и Minimum Viable Switcher.



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