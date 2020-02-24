Двое украинок завоевали медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

24.02.2020, 16:18, Новости дня

Двое украинских спортсменок Диана Варинская и Анастасия Бачинская завоевали медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который прошел в австралийском Мельбурне, пишет официальный сайт соревнований.

Варинская 22 февраля завоевала золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях, украинка получила 13,733 балла.

Второе место заняла австралийка Джорджия Годвин – 13,633. Третья – россиянка Дарья Спиридонова – 13,533.

Бачинская 23 февраля в упражнениях на бревне завоевала бронзовую медаль – 12,933. Варинская в этом виде упражнений стала четвертой – 12,800.

Золото завоевала японка Урара Асикава – 13,300. Серебряная медаль у британки Один Ачампонг – 13,166.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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