Во Франции заблокировали автобус и полицейский участок из-за подозрения на COVID-19

24.02.2020, 16:18, Новости дня

Утром 24 февраля автобус, прибывший из Милана в Лион, оцепил медицинский персонал в масках из-за подозрения на коронавирусную болезнь у водителя. Об этом сообщает BFMTV.

Шофер госпитализирован. Все пассажиры провели в салоне несколько часов, прежде чем им позволили выйти.

Вокруг автобуса установлен охранный периметр, но район автостанции Лион-Перраш не был полностью закрыт, сообщает корреспондент телеканала.

Также 24 февраля был заблокирован полицейский участок в 13-м округе Парижа, информирует BFMTV. Трое китайских туристов пришли в полицию с заявлением о краже, одному из них стало плохо.

На место были вызваны медики, которые должны были определить, есть ли у туриста признаки коронавирусного заболевания COVID-19. Никто не мог выйти или войти в здание.

Спустя несколько часов участок был открыт.

15 февраля во Франции умер 80-летний китайский турист из провинции Хубэй.

В северных регионах Италии зафиксирована вспышка коронавируса. В регионе Ломбардия зафиксировано четыре смерти, еще одна – в области Венето. Количество инфицированных в стране к 24 февраля увеличилось до 219.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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