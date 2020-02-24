В Италии зафиксировали пятую смерть от коронавируса SARS-CoV-2

24.02.2020, 16:18, Новости дня

24 февраля количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в Италии увеличилось до пяти, сообщило местное агентство ANSA. 

Пятой жертвой стал 88-летний мужчина из коммуны Казелле-Ланди (область Ломбардия). 

Таким образом, в Ломбардии зафиксировано четыре смерти от коронавируса, еще одна – в области Венето.

Итальянская редакция The Local уточняет, что все погибшие были старше 75 лет. 

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что количество инфицированных в стране увеличилось до 219. Большинство больных – 167 – в Ломбардии. 

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи. 

Случаи заболевания зарегистрированы в пяти областях Италии: в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте и Лацио. The Local отмечает, что большинство зараженных не посещали Китай в последнее время. 

Из-за вспышки коронавируса итальянские власти закрыли 11 городов в Ломбардии и Венето, около 50 тыс. жителей призвали не покидать дома, а в Венеции отменили знаменитый карнавал. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Общество: Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

03.02 / Священник отреагировал на возможное появление кода 666 на номерах машин в Свердловской области

22.02 / Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Иногда я губы кусаю, когда с моей семьей плохо поступают

05.02 / Принято решение протестировать созданное ИИ лекарство

19.02 / С 20 февраля гражданам Китая временно закроют въезд в Россию

10.02 / Kia представит новый электромобиль в 2021 году

16.01 / «Витри сльози». Повалий выпустила клип, снятый на телефон. Видео

09.01 / Труп несколько дней просидел за праздничным столом в Белоруссии

07.02 / Василий Небензя раскритиковал действия Запада в Сирии

04.02 / В РФ могут снизить требования к кандидатам в космонавты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика