Эпидемиолог Колесникова: С 2015 года ни один медицинский ВУЗ Украины не выпускает эпидемиологов

24.02.2020, 16:18, Новости дня

С 2015 года высшие учебные заведения Украины не выпускают эпидемиологов, сказала в комментарии изданию «ГОРДОН» доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова.

«С 2015 года ни один медицинский ВУЗ Украины не выпускает таких специалистов как эпидемиологи. Дело же не только в коронавирусе – у нас достаточно много других инфекций. Та же корь, каждый год эпидемия гриппа и так далее. С этим надо что-то делать. Те структуры, на которые эти функции были возложены, в силу разных причин с ними не справляются. Нужно ли восстанавливать подготовку эпидемиологов? Могу сказать, что преподаватели пока еще есть – те, кто знают, как и чему учить. Но, как я сказал, сейчас студентов по этой специальности не набирают и не выпускают. Если понадобится – мы можем восстановить подготовку кадров. А вообще тут нужно спрашивать у тех, кто проводил реформу – из каких соображений ликвидировали Эпидемиологическую службу?» – подчеркнула Колесникова.

В мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса. Такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля 2020 года.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.