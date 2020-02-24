Площадь, где расположено посольство РФ в Чехии, переименуют в честь Немцова

24.02.2020, 16:06, Новости дня

Городской совет Праги принял решение переименовать площадь перед зданием посольства РФ в Чехии в честь Бориса Немцова. По сообщению пражской мэрии, решение о переименовании площади, с 1925 года носящей название Под каштанами, принято как "акт солидарности с российской оппозицией".

Основанием послужила петиция, которую за четыре года ее существования подписали 4,5 тысячи горожан. Есть и другая петиция — против переименования, — но ее, похоже не учли, передает телеканал "Россия 24".

Об инициативе по переименованию площади, находящейся в одном из центральных районов чешской столицы, сообщил в начале февраля мэр Праги, член Чешской пиратской партии Зденек Гржиб. Церемония открытия состоится 27 февраля — в пятую годовщину убийства Немцова, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека, переименование площади — "однозначно политический шаг". Против этого выступает группа гражданских активистов, в том числе чешские политики и журналисты. Жители Праги активно обсуждали в "Твиттере" тот факт, что если будет переименована историческая площадь Под каштанами, то в дальнейшем так же может быть переименована и любая другая улица чешской столицы.

По мнению российского журналиста Дмитрия Киселева, Зденек Гржиб "просто предложил мелкую гадость, имея в виду нечто многозначительное", и пражскому городскому голове "просто неймется".

Отношения между Россией и Чехией хорошие, в том числе благодаря мудрости чешского президента Милоша Земана, отметил Киселев. Возможно, мэр Праги решил "подгадить", чтобы и в РФ Чехии что-то припомнили.

Ранее власти одного из центральных районов чешской столицы решили убрать памятник освободителю Праги от гитлеровцев маршалу Коневу. Монумент был установлен около 40 лет назад.

Российский политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил к срокам от 11 до 20 лет в колонии строгого режима исполнителей этого преступления — Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.