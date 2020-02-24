Лидер «Реала» Азар пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

24.02.2020, 16:06, Новости дня

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар рискует пропустить оставшуюся часть сезона в Ла Лиге. У 29-летнего футболиста диагностирована трещина в правом дистальном отделе малоберцовой кости. Об этом сообщил официальный сайт "сливочных".

По информации же издания AS, медицинский штаб "королевского клуба" еще не определился, проводить ли Азару операцию или заняться консервативным лечением.

В первом случае бельгиец пропустит не менее трех месяцев. При консервативном лечении он может успеть восстановиться через два с половиной месяца. Однако никаких гарантий нет.

Напомним, что Азар травмировался во время выездного матча 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте". Ранее бельгийский футболист пропустил почти три месяца из-за похожего повреждения.