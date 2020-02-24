Лидер «Реала» Азар пропустит не менее трех месяцев из-за травмы

24.02.2020, 16:06, Новости дня

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар рискует пропустить оставшуюся часть сезона в Ла Лиге. У 29-летнего футболиста диагностирована трещина в правом дистальном отделе малоберцовой кости. Об этом сообщил официальный сайт "сливочных".

По информации же издания AS, медицинский штаб "королевского клуба" еще не определился, проводить ли Азару операцию или заняться консервативным лечением.

В первом случае бельгиец пропустит не менее трех месяцев. При консервативном лечении он может успеть восстановиться через два с половиной месяца. Однако никаких гарантий нет.

Напомним, что Азар травмировался во время выездного матча 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте". Ранее бельгийский футболист пропустил почти три месяца из-за похожего повреждения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Ученые рассказали, что происходит с организмом после отказа от хлеба

18.01 / Ливию решили призвать к прекращению огня и запрету на переброску войск

24.01 / Исполнитель главной роли «Черной Пантеры» Чедвик Боузман недоволен планами студии

29.01 / Назначен новый руководитель Госкино Украины

22.02 / «Друзей» решили вернуть на экраны в 2020 году

01.01 / 31 декабря границу Украины пересекли 175 тыс. граждан – Госпогранслужба

20.02 / Массовое ДТП в Канаде: пострадали более 60 человек

08.01 / Иран не планирует передавать США черные ящики разбившегося самолета

26.01 / Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям террористов к западу от Алеппо

12.02 / Турция наращивает группировку войск в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика