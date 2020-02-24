Россия будет противодействовать любым попыткам оправдать террористов

24.02.2020, 16:06, Новости дня

Россия будет всеми способами противодействовать любым попыткам оправдать террористов, окопавшихся в сирийской провинции Идлиб, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в понедельник, 24 февраля, российский министр пояснил, что имеет в виду, в частности, террористические организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России). Обе они включены в "черный" список ООН.

"Нас тревожит отношение к этим террористическим организациям со стороны некоторых западных государств, в частности Соединенных Штатов", — указал Лавров. Он пояснил, что официальные лица в Вашингтоне уже не раз позволяли себе высказывания, из которых следует, что они "не такие уж и террористические" и, например, с "Хайят Тахрир аш-Шам" "можно было бы наладить диалог". Лавров назвал подобные намеки абсолютно неприемлемыми, пишет "Интерфакс".

Глава российского МИД сообщил также, что нет ничего неожиданного в том, что удары по террористам в Идлибе наносились в ответ на атаки, предпринятые с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты.

Министр напомнил о договоренностях между РФ и Турцией, согласно которым оппозиция в Идлибе должна была отмежеваться от террористов. Кроме того, необходимо было отвести от внешнего периметра тяжелые вооружения, чтобы они не угрожали позициям сирийской армии, гражданским объектам, российской базе Хмеймим и работе автомагистралей М-4 и М-5.

Однако сейчас стало очевидно, что "зона деэскалации превращается в зону эскалации", заметил Лавров. "Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать", — приводит слова министра РИА Новости.

По словам Лаврова, в Москве рассчитывают, что предстоящая в ближайшее время серия российско-турецких консультаций по Идлибу поможет сторонам выйти на договоренность о том, как добиться того, "чтобы это была действительно зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы". "Как, собственно говоря, нигде больше они не должны хозяйничать", — резюмировал глава МИД РФ.

В ходе пресс-конференции Лавров заверил также, что Москва будет и в дальнейшем содействовать урегулированию ситуации в Афганистане, который назвал "многострадальной страной".