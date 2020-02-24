Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в Дохе

24.02.2020, 16:06, Новости дня

Россиянка Анастасия Павлюченкова не выступит в Дохе на представительном турнире Женской теннисной ассоциации, который стартует 24 февраля. Россиянка приняла решение сняться с соревнований из-за травмы бедра.

О повреждении спортсменки сообщил официальный Twitter WTA. На турнире в Катаре Павлюченкову заменит Тимя Бабош из Венгрии.

Планировалось, что российская теннисистка в первом круге соревнований сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Их встреча должна была состояться 24 февраля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Киану Ривз попал в украинскую историю: фото актёра нашли в школьном учебнике

12.01 / Болгария начала активнее строить газовую сеть после критики Путина

02.02 / Трамп попробует убедить американцев оставить его на посту

18.01 / Обозреватель CNN предрекает унизительный исход иракской миссии США

19.02 / Суд обязал НАБУ открыть дело против Нефьодова

15.01 / Путин предложил изменить статью об ОПГ для бизнеса

01.01 / Материнский капитал в 2020 году вырастет на 13,5 тыс. рублей

30.01 / Приплыли, называется: что происходит на заблокированном круизном лайнере

20.02 / «Зеленая сделка» ЕС больно ударит по экономике Европы

30.01 / ФСБ обнаружила подпольную оружейную мастерскую в стрелковом клубе под Калугой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика