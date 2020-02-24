Гастроэнтеролог рассказала, как правильно есть блины

24.02.2020, 16:04, Разное

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как употреблять блины без вреда для здоровья, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. Эксперт отметила, что не стоит ограничивать себя в желании съесть несколько блинов в Масленицу.
Лучше всего употреблять их утром, советует гастроэнтеролог. Блины станут отличной заменой каши, при этом добавить можно творог, моцареллу, нежирную слабосоленую рыбу, пармезан. Фрукты и орехи отлично подойдут в виде сладкой начинки. Если есть желание съесть блюдо на обед, важно исключить жирные сорта рыбы, икру и масло в качестве начинки, особенно при наличии нарушений работы поджелудочной железы. Блины га обед должны стать полноценным приемом пищи, а не перекусом.

На ужин блины не стоит употреблять, добавила Дианова. Это углеводы, а в сочетании со сладкими продуктами они могут стать причиной появления лишнего веса. К тому же, блюдо плохо усваивается организмом в темное время суток.



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