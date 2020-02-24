Лера Кудрявцева показала свою вечернюю прогулку с годовалой дочкой

24.02.2020, 16:04, Разное

Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала вечернюю прогулку со своей годовалой дочкой Марией. Она запечатлела её катание на автомобиле по тротуару.

Лера Кудрявцева посвящает много времени своей дочери Марии и регулярно прогуливается с ней по вечернему городу. В этот раз она решила записать видео, как её дочь катается на игрушечном автомобиле. Мария внимательно наблюдает по сторонам, пока телеведущая управляет движением небольшого транспортного средства по тротуару.

Поклонники не оставили без внимания такие достижения дочери Леры Кудрявцевой. Они похвалили девочку за её навыки вождения и поблагодарили кумира за столь весёлые кадры, посвящённые совместному времяпровождению матери и дочери.