ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова обратилась в полицию из‑за угроз

24.02.2020, 15:57, Новости дня

Активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова подала заявление в полицию из-за угроз, поступивших ей с почты «Пилы против ЛГБТ». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Да, мне страшно и некомфортно, и я буду плохо спать, и предвкушать, как полиция скажет мне «сама виновата». И я не знаю, когда и как «просто слова» переходят в разряд действий. Отморозком хватает и без «Пилы», особенно в Комсомольске. Важно. Сколько бы мы не шутили, давайте не забывать, что угрозы — не ок, и не привыкать к таким вот «реалиям»», — отметила она.

Девушка также опубликовала скриншоты с угрозами.

Дело в отношении Цветковой завели из-за ее страницы во «ВКонтакте» и пабликов «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+».

20 ноября Юлия Цветкова рассказала, что против нее возбудили дело о распространении порнографии. В ее квартире и детской театральной студии, где активистка раньше работала, прошли обыски.

По словам активистки, она вернулась в город из рабочей поездки около шести часов утра, на вокзале ее уже встречали сотрудники полиции. Полицейские сообщили ей о возбужденном деле и отвезли на опрос. Активистка рассказала, что сначала она была в статусе свидетеля, но после того, как отказалась давать показания, ее перевели в статус подозреваемой. С нее взяли подписки о неразглашении и невыезде.

Дело возбудили из-за постов в паблике «Монологи вагины». Цветкова администрирует этот паблик.

Это не первый раз, когда деятельностью ЛГБТ-активистки интересуются правоохранительные органы. Она руководила молодежной театральной группой «Мерак», которую ей пришлось закрыть из-за давления и травли.

Также Цветкову неоднократно вызывали в полицию из-за бодипозитивного проекта «Женщина не кукла». Ранее на нее написали анонимное заявление о «разжигании ненависти в отношении мужчин и пропаганду нетрадиционных семейных ценностей среди детей».