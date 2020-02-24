Из-за коронавируса биржевые индексы в Европе опустились до трехлетнего минимума – Bloomberg

24.02.2020, 15:54, Новости дня

24 февраля на европейских биржах отмечается существенное понижение стоимости акций, что аналитики связывают с сообщениями о вспышке коронавирусной инфекции в Италии. Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – минимальной отметки с июня 2016 года.

Обвалились, в первую очередь, акции компаний по выпуску предметов роскоши, туристических фирм и авиакомпаний. Так, котировки Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 7,2%, EasyJet – на 13%.

Базовый индекс фондового рынка для итальянской фондовой биржи упал с начала суток на 4,8%, говорится в обзоре Bloomberg. Котировки акций футбольного клуба «Ювентус» потеряли 11% на фоне сообщений о возможной приостановке чемпионата страны.

Италия является третьей страной в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 после Китая и Южной Кореи. Случаи заболевания зарегистрированы в шести областях Италии: Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье, Пьемонте, Трентино-Альто-Адидже и Лацио.

По данным агентства ANSA, начиная с 21 февраля умерло пять человек, более 200 заболели.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит у берегов Японии, они выздоровели.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Ты тоже можешь!: «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

03.01 / ДНР обвинила Киев в попытке обострить обстановку в Донбассе

06.02 / «Разница в возрасте и религиозные противоречия». Ларри Кинг назвал причину развода с седьмой женой

11.01 / Рухани о сбитом украинском самолете: Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке

27.01 / Зеленский вывел Витренко из набсовета «Укроборонпрома»

01.02 / Australian Open выиграла 21-летняя американка российского происхождения

07.02 / США предупредили Россию о санкциях за поддержку режима Мадуро

16.02 / Из-за скандала вокруг приятеля Трампа в США потребовали отставки генпрокурора

18.02 / «Это пятизвездочная гостиница, а не карцер»: россиянин рассказал о карантине на Diamond Princess

14.01 / Suzuki подорожали на 50 тысяч рублей в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика