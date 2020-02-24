Более 1,1 млн граждан с регистрацией в ОРДЛО и Крыму имеют украинские биометрические паспорта для выезда за границу

24.02.2020, 15:54, Новости дня

Более 1,1 млн граждан с регистрацией на оккупированных территориях Украины – в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также в Крыму – получили биометрические паспорта граждан Украины для выезда за границу. Об этом 24 февраля со ссылкой на данные Государственной миграционной службы сообщила «Німецька хвиля». 

С регистрацией в ОРДЛО биометрические паспорта получили 950 405 граждан, с регистрацией в Крыму –150 466.

В Госмиграционной службе уточнили, что это данные по состоянию на 12 февраля.

Согласно результатам единственной переписи, которая прошла в Украине в 2001 году, в Донецкой области проживало 4,8 млн человек, в Луганской – 2,5 млн, в Крыму – 2 млн. 

По состоянию на 24 февраля 2020 года в Украине учтено 1,4 млн переселенцев с Донбасса и из Крыма, сообщило Министерство социальной политики. 

Биометрические паспорта для выезда за границу выдаются в Украине с 2015 года. Они, в частности, необходимы, чтобы воспользоваться безвизовым режимом между Украиной и Евросоюзом, который действует с 2017 года.

В конце декабря 2019 года глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил «Европейской правде», что в Украине оформлено 14,2 млн биометрических загранпаспортов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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