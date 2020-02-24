Трамп объявил о предстоящем заключении соглашения c Индией о продаже военной техники

24.02.2020, 15:52, Новости дня

АХМАДАБАД, ИНДИЯ – Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что США подпишут соглашение о продаже американских вертолетов и другой техники на сумму 3 миллиарда долларов индийским военным.

Объявление было сделано во время выступления Трампа на приветственном мероприятии в Ахмадабаде, где более 100 тысяч человек собрались, чтобы услышать его и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Перед визитом Трамп сообщил, что новое крупное торговое соглашение не будет частью его визита. Однако в своем обращении он пообещал, что США и Индия заключат «некоторые из крупнейших торговых сделок». Трамп выразил оптимизм, что он и Моди смогут достичь «хорошего, даже замечательного соглашения» для обеих сторон.

Моди также оптимистично отозвался о возможном торговом соглашении, заявив о расширении двусторонних связей в таких сферах, как оборона, энергетика и информационные технологии. По его словам, возрождающаяся Индия откроет новые возможности для США.

Назвав США и Индию «естественными партнерами», Моди сказал, что они могут содействовать установлению мира, прогрессу и безопасности не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире.

«Нас вдохновляет долгосрочное видение, а не просто краткосрочные соображения», – сказал индийский премьер.

Моди приветствовал визит Трампа, заявив, что он знаменует новую главу в отношениях между двумя странами.

«Отношения между Индией и США больше не являются просто очередным партнерством. Это гораздо более замечательные и более тесные отношения», – подчеркнул индийский лидер.

«У нас так много общего: общие ценности и идеи, общий дух препринимательства и инноваций, общие возможности и вызовы, общие надежды и устремления», – сказал он.

Трамп начал свое выступление с индийского приветствия «Намасте» и слов, что Индия «всегда будет занимать особое место» в сердцах американцев.

«Америка любит Индию. Америка уважает Индию. И Америка всегда будет верным и преданным другом индийского народа», – сказал Трамп.

Он назвал Индию успешной демократией, заявив, что обе страны твердо намерены вести совместную борьбу с терроризмом.

«Наши границы всегда будут закрыты для террористов, терроризма и любых форм экстремизма», – сказал Трамп.

Визит президента США начался с церемонии приветствия в аэропорту Ахмадабада в Гуджарате – родном штате Моди. Тысячи людей приветствовали кортеж с Трампом и Моди на его пути к остановке у ашрама Махатмы Ганди.

Подготовка к визиту

Перед визитом Трампа в Ахмадабад небольшая армия рабочих построила 400-метровую стену вдоль дороги, по которой он проедет, чтобы загородить вид на дома, в которых живут бедняки. Попытки спешно украсить территорию включали установление около 150 тысяч вазонов с цветами.

После мероприятия на стадионе в Ахмадабаде и перед приездом в Дели президент и первая леди Мелания Трамп посетят самую известную туристическую достопримечательность страны – Тадж-Махал.

Индийские СМИ сообщили, что в Агре будут установлены строгие ограничения на перемещение жителей во время визита, хотя есть тревоги по поводу опасных обезьян, бродящих по территории мраморного мавзолея 17-го века.

«Лесной департамент потребовал сделать все, чтобы обезьяны держались подальше от Тадж-Махала во время визита Дональда Трампа», – заявил журналу India Today старший археолог Археологической службы Индии Васан Кумар Сварнкар.

Хотя Трамп выразил оптимизм по поводу торгового соглашения, он заявил на прошлой неделе, что оставляет «большое соглашение на потом».

Стороны достигли взаимопонимания по десяткам элементов соглашения, но некоторые спорные вопросы, включая проблемы медтехники, остаются неурегулированными, сообщили источники, близкие к переговорам.

«Будет ли сделано объявление о торговом соглашении или нет, полностью зависит от того, какую работу готова проделать индийская сторона, – заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации. – Тем не менее, мы будем рады объявить о нескольких значительных коммерческих соглашениях в ряде ключевых секторов».

Говорят, что представителей Индии привело в недоумение то обстоятельство, что американские официальные лица прекратили торговые переговоры непосредственно перед визитом Трампа. Звучат мнения, что Вашингтон пытался балансировать на грани срыва сделки, но это ни к чему не привело в ситуации с очень терпеливой Индией, которая является пятой крупнейшей экономикой мира.

«Большой спешки [c заключением торгового соглашения] здесь нет», – заявил «Голосу Америки» бывший высокопоставленный индийский дипломат Т.П. Сринивасан.

«Лично я был немного удивлен, что стороны не смогли заключить эту сделку», – говорит научный сотрудник Фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Джефф Смит, специализирующийся на Южной Азии.

Двусторонние переговоры

В столице Индии двусторонние переговоры сфокусируются на современных проблемах.

Представители Индии могут поднять вопрос о жесткой позиции Трампа в отношении иммиграции.

«Они считают, что ситуация с иммиграцией – идет ли речь о студенческих визах или визах H-1B для высококвалифицированного персонала – за последние четыре года ухудшилась.

Неизвестно, будет ли Трамп обсуждать проблему Кашмира.

Спустя полгода после того, как Моди отменил особый статус Кашмира, региональные политики остаются под арестом, а доступ в Интернет ограничен.

«[Трамп] не всегда вдумчив, когда он говорит о таких вопросах, особенно о Кашмире. У него пунктик на этом, так что в том или ином виде эта тема возникнет», – предсказывает Сринивасан, бывший посол Индии в ООН.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал Трампа помочь урегулировать спор двух соседних ядерных держав вокруг Кашмира. Ранее президент США давал понять, что он готов к такой роли, но Моди решительно отверг предложения о посредничестве третьих сторон.

Индийские чиновники опасаются возможных комментариев Трампа по поводу проблемы Кашмира во время визита.

«Он может сказать: "Я великий специалист по заключению сделок, и я могу урегулировать ситуацию в Кашмире"», – говорит эксперт Гудзоновского института в Вашингтоне Апарна Панде.

Некоторые члены Конгресса выражают озабоченность по поводу спорного решения Моди предоставлять индийское гражданство иммигрантам из трех соседних стран Индии – при условии, что они не являются мусульманами.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Трамп будет поднимать такие вопросы, в частности, проблему религиозной свободы, которая имеет большое значение для нынешней администрации.

«Попытки поучать, принуждать, наказывать, вмешиваться в дела Индии традиционно не были особенно эффективными», – говорит Смит из Фонда «Наследие».

Трамп станет четвертым американским президентом подряд, который приедет в Индию, продолжив сдвиг Вашингтона в союзнических отношениях от давнего противника Индии, Пакистана, к Дели.

После недавней встречи с Трампом во время Всемирного экономического форума в Швейцарии Хан заявил, что президент США пообещал посетить Пакистан в ближайшее время.

«[Если] не будет взаимодополняющего визита в Пакистан или какого-то дополнительного соглашения, которое сняло бы озабоченность в этой стране, то, думаю, что Пакистан воспримет это как знак неуважения», – считает Ричард Рассоу – старший консультант по американо-индийской политике в Центре стратегических и международных исследований.