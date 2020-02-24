Названо животное – промежуточный хозяин коронавируса

24.02.2020, 15:51, Новости дня

Промежуточными хозяевами нового типа коронавируса COVID-2019 могут быть панголины, сообщил глава экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

«На данный момент исследования свидетельствуют, что (первоначальным) животным-хозяином нового типа коронавируса могли быть летучие мыши, а панголины, возможно, являются одним из промежуточных хозяев», – передает его слова РИА «Новости».

Панголины – это отряд плацентарных млекопитающих, их тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуями, которые черепицеобразно налегают друг на друга. Панголины живут в открытых местностях и в тропических лесах, ведут ночной образ жизни. Днем они прячутся в глубоких норах или дуплах и кронах деревьев.

Панголины добываются из-за мяса и чешуи, ей приписывают лечебные свойства.

Ранее сообщалось, что в Китае решили запретить нелегальную торговлю дикими животными и принять меры для искоренения у населения привычки есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса.

Ученые полагают, что новый коронавирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме.



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