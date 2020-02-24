Maruv ответила украинцам, раскритиковавшим ее за поздравления с 23 февраля

24.02.2020, 15:37, Новости дня

Украинская певица Maruv отреагировала на скандал, разгоревшийся в соцсетях из-за того, что она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

В воскресенье певица опубликовала в Instagram поздравление с 23 февраля. «Праздников не бывает мало, так что с праздником дорогие мужчины», – написала Maruv.

Эта запись вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсети. Некоторые подписчики напомнили певице, что на Украине такой праздник не отмечается. В ответ Maruv записала видеообращение, в котором объяснила поклонникам, почему поздравила мужчин с 23 февраля.

«Боже, у меня опять разгорелся срач в комментариях – за то, что я поздравила мужчин с 23 февраля. У меня папа служил, дедушка служил в советской армии. Хочу, *** (блин – примечание ВЗГЛЯД), и поздравляю», – сообщила певица.

Она также добавила, что поздравит украинских мужчин с Днем защитника Украины 14 октября, пишет РИА «ФАН».

Напомним, в прошлом год из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение – 2019». В итоге Украина тогда решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора певице устроили допрос о российских фанатах и Крыме.