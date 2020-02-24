Заступившемуся за пенсионерку перед инспекторами мужчине дали 20 суток ареста

24.02.2020, 15:32, Новости дня

К 20 суткам административного ареста приговорил Череповецкий городской суд 36-летнего мужчину, который заступился за пенсионерку перед сотрудниками ДПС. Стражи порядка пытались задержать переходившую в неположенном месте пожилую женщину, а Артур Гюнтер не просто потребовал ее отпустить, но и пригрозил расправой служителям закона. Свои злоключения череповчанин снял на видео.

 

Описанные события произошли днем 21 февраля на улице Горького. Со слов Гюнтера следует, что его возмутил тот факт, что среди множества людей, идущих через дорогу в неположенном месте, полицейские выбрали беззащитную пожилую женщину.

"Удостоверение показал мне! Телефон доверия говори мне! Бегом! Убери руки от нее! Руки убрал! Тебе не стремно? Это же пенсионерка. Если ты удостоверение мне не покажешь, я буду считать, что ты не полицейский, и дам тебе в рожу", — пригрозил инспектору мужчина.

До рукоприкладства дело не дошло, а вот оскорбления в адрес служителя закона и стажера сыпались, как из рога изобилия. В итоге и пенсионерка, и Гюнтер оказались в отделении полиции, где мужчина порвал протокол об административном правонарушении. При попытке сопроводить его в камеру для задержанных, он оказал сопротивление.

За каждый из случаев неподчинения требованиям стража порядка Гюнтер получил по 10 суток административного ареста. По закону сроки в этой ситуации не суммируются, так что под стражей "правозащитник" проведет 10 суток.



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