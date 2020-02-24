Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

24.02.2020, 15:32, Новости дня

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram. Пара заявляет, что всегда останутся близкими людьми друг для друга, а их расставание проходит "по-взрослому и с уважением".

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, познакомившись на съемочной площадке сериала "Закрытая школа". У них двое детей — Тимофей и Мия.

Отношения двух творческих личностей не всегда были простыми. Они ссорились на людях, признавались в изменах и даже отписывались друг от друга в соцсетях. И так же бурно мирились, делая одинаковые татуировки в знак примирения.

Пара просит СМИ и поклонников проявить солидарность и поддержать их в непростой период.



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