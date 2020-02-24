Совместная комиссия СВПД соберется 26-го в Вене

24.02.2020, 15:32, Новости дня

Европейская внешнеполитическая служба в понедельник (ЕВС) сообщила о предстоящем 26 февраля заседании комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как ожидается, дипломаты из Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана соберутся в Вене.

Возглавит заседание генеральный секретарь ЕВС Хельга Мария Шмид. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил ТАСС, что примет участив во встрече и будет представлять Россию.

В январе все члены СВПД выразили приверженность сохранению ядерной сделки. Стороны попросили больше времени для предварительны консультаций, поэтому заседание комиссии было отложено до конца февраля.

Накануне Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом обдумывает предложение Совбезу ООН о повторном введении международных санкций против Ирана. Вашингтон беспокоит возможное усиление военной мощи Исламской республики и дестабилизация региона.