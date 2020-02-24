Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе несмотря на плохие погодные условия
24.02.2020, 15:31, Новости дня
41-летний украинский певец Арсен Мирзоян опубликовал на персональной странице в Instagram видео с пустынного одесского пляжа Ланжерон, продемонстрировав открытие купального сезона.
«Вода, как я и люблю, обжигает, а ветер такой, что и полотенца не надо», – признался артист в интервью Telegram-каналу Соломии Витвицкой «Особливе» после того, как окунулся в Черное море.
По словам Витвицкой, «красивый торс Мирзояна» – признак приближающейся весны.
По информации сайта Температура воды, 24 февраля вода в Черном море в Одессе прогрелась до 5°C, а температура воздуха составляет 9°C.
Ранее пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждал об ухудшении погоды в Украине 24 февраля.
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Арсен Мирзоян родился в 1978 году в Запорожье. В 2004 году артист полностью потерял слух, но благодарая протезированию обрел возможность заниматься музыкой.
До начала музыкальной карьеры Мирзоян 12 лет трудился инженером на запорожском предприятии «Мотор Сич».
В 2016 году в браке с украинской певицей Тоней Матвиенко у Мирзояна родилась дочь. От первого брака у артиста есть двое сыновей.
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