Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе несмотря на плохие погодные условия

24.02.2020, 15:31, Новости дня

41-летний украинский певец Арсен Мирзоян опубликовал на персональной странице в Instagram видео с пустынного одесского пляжа Ланжерон, продемонстрировав открытие купального сезона.

«Вода, как я и люблю, обжигает, а ветер такой, что и полотенца не надо», – признался артист в интервью Telegram-каналу Соломии Витвицкой «Особливе» после того, как окунулся в Черное море.

По словам Витвицкой, «красивый торс Мирзояна» – признак приближающейся весны.

По информации сайта Температура воды, 24 февраля вода в Черном море в Одессе прогрелась до 5°C, а температура воздуха составляет 9°C.

Ранее пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждал об ухудшении погоды в Украине 24 февраля.

Арсен Мирзоян родился в 1978 году в Запорожье. В 2004 году артист полностью потерял слух, но благодарая протезированию обрел возможность заниматься музыкой.

До начала музыкальной карьеры Мирзоян 12 лет трудился инженером на запорожском предприятии «Мотор Сич».

В 2016 году в браке с украинской певицей Тоней Матвиенко у Мирзояна родилась дочь. От первого брака у артиста есть двое сыновей.