Семья из четырех человек погибла в машине, смятой бензовозом на трассе в Коми

24.02.2020, 15:31, Новости дня

Днем в понедельник, 24 февраля, в аварии под Усинском в Коми погибли четыре человека.

Как сообщают СМИ, водитель автомобиля Lifan не справился с управлением. Машину занесло, и она оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовиком КамАЗ.

Судя по кадрам с места ЧП, перед столкновением легковушку развернуло и удар пришелся в борт, что усугубило последствия ДТП.

В настоящее время известно, что погибли люди, находившиеся в салоне Lifan – супруги и двое их детей девятнадцати и пятнадцати лет.



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