Скалецкая на обсервации впервые встретилась с эвакуированными из Уханя гражданами

24.02.2020, 15:30, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая находится на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области вместе с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и других стран, впервые встретилась с ними. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория «Новые Санжары». Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения ОРВИ нет», – написала Скалецкая.

Она отметила, что надела костюм биологической защиты, потому что это обязательное требование эпидемиологов.

«Благодарна всем, кто вынужден разместиться на обсервацию, за то, что они понимают и придерживаются всех правил. Чувствуем себя единой командой. Единственные жалобы, которые сейчас услышала, касаются разве что некоторых бытовых вопросов. Работаем над тем, чтобы обсервация в Новых Санжарах стала более комфортной», – отметила глава Минздрава.

Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Завітала до їхніх кімнат на другому і третьому поверхах… Posted by Zoryana Skaletska on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины в Полтавской области, где они проведут 14 дней.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Скалецкая вечером 20 февраля сообщила, что тоже отправится на карантин в Новые Санжары, чтобы «успокоить как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную часть страны». 21 февраля она заселилась в санаторий.