Les Echos — Москва, Анкара, Париж и Берлин пытаются избежать в Сирии самого страшного

24.02.2020, 15:30, Новости дня

Россия, Турция, Франция и Германия договорились встретиться и обсудить ситуацию в Сирии, чтобы не довести её до открытого конфликта крупных держав. Как пишет Les Echos, есть опасность, что она может привести к столкновению Москвы и Анкары, каким бы нежелательным оно ни было для обеих стран.


Reuters

 

Лидеры Франции, Германии, РФ и Турции договорились встретиться 5 марта, чтобы обсудить меры по урегулированию ситуации в Сирии. Все они «пытаются избежать худшего развития событий» в регионе, пишет Les Echos — в том числе, и резкого роста напряжённости между российскими и сирийскими силами.

Речь идёт о борьбе за Идлиб — последний бастион джихадистов в Сирии. Москва там полностью поддерживает Асада, который, в свою очередь, враждует с Турцией, как поясняет автор статьи. «Россия не должна позволять сирийскому режиму использовать борьбу против террористических группировок как предлог для этнических чисток», — приводит издание слова канцлера Германии Ангелы Меркель. Москва же обвиняет Турцию в поддержке террористов.

В итоге Москва и Анкара друг друга критикуют, блокируют резолюции, обмениваются резкими заявлениями в ООН. США и Европа осторожно приняли сторону Турции, чтобы сохранить единство НАТО и оттого, что они не видят Башара Асада в будущем Сирии.

Если Идлиб будет взят, Дамаск сможет объявить о своей победе в гражданской войне. А Турция опасается, что это может спровоцировать неконтролируемый поток беженцев на её территорию, ведь она уже приютила 3,5 миллионов сирийцев.

И хотя, как пишет Les Echos, риск прямого конфликта между Россией и Турцией остаётся невелик, ведь в этом случае обе стороны многое потеряют, Анкара уже готовится к российскому удару и запросила у Вашингтона противоракетные комплексы Patriot, хотя ещё недавно злила союзников по НАТО покупкой российских С-400.

 



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