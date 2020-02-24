Лавров отверг предложение США договариваться с террористами в Сирии

24.02.2020, 15:26, Новости дня

Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами в Сирии, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что нет ничего неожиданного в нанесении ударов по террористам в Идлибе, передает РИА «Новости».

«Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», – передает слова Лаврова ТАСС.

Он также выразил надежду, что новые консультации с Анкарой прояснят вопросы функционирования зоны деэскалации в Идлибе.

«Мы будем категорически противодействовать любым попыткам оправдать террористов, которые в качестве таковых определены Советом Безопасности ООН», – сказал российский министр.

На прошлой неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут заставить сирийское правительство пойти на переговоры с террористами.

В пятницу президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, они выразили приверженность всем достигнутым ранее договоренностям по Сирии.