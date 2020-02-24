Краснодарский суд оштрафовал мужчину на 70 тысяч рублей за пост, в котором он назвал Путина «преступником» и «самозванцем»

24.02.2020, 15:24, Новости дня

Динской районный суд Краснодарского края оштрафовал местного жителя Анатолия Лилейкина на 70 тысяч рублей за то, что он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» назвал президента Владимира Путина «преступником» и «самозванцем», который силой захватил власть в России. Об этом пишет «МБХ медиа».

Его признали виновным по ч.3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к обществу, государству и официальным госсимволам).

«Владимир Путин — государственный преступник! Вор и самозванец Владимир Путин! Пошел вон в отставку! Путем фальсификации избирательной кампании в преступном сговоре с Эллой Памфиловой, Владимир Путин захватил должность Президента России и совершил в стране государственный переворот конституционного демократического строя на диктаторский режим», — говорилось в тексте на странице Лилейкина.

На заседании в суде гражданин подтвердил содержание поста, однако свою вину не признал.



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