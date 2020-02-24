Мнение: Темная сторона демократии

24.02.2020, 15:21, Разное

Чудны дела твои, демократия – вот как ты смогла выродиться за какие-то там 20, хорошо, 30 почти лет, с момента падения СССР, в котором демократии якобы не было. И, конечно, мы не будем обсуждать те далекие времена – интересует-то нас, разумеется, день сегодняшний. Причем, только не смейтесь, руку к крушению современной демократии приложила именно Россия, не говоря о том, что это Путин сообщил о кончине покойной в прямом эфире. А ведь – как хорошо все начиналось, правда? Или может быть лучше спросим иначе – а оно было вообще, кроме как в теории?

Да, да – это же фантастика. СССР разваливали не только под сладкие сказки о 100 сортах колбасы, когда за западные джинсы кто-то нибудь отдавал месячную, а то и больше зарплату. Видеомагнитофоны, которые тайком смотрели по ночам от КГБ, крутили не только эротику, но также сказки о красивой жизни, справедливости, богатстве, равенства всех перед законом – в общем, весь суп-набор от которого уже сразу тошнить начинает в чуть ли не каждом современном голливудском продукте. Кстати, товарищи из секты толерантности уже докатились до того, что в культовом сериале «Друзья» 90-х нашли и гомофобию, и расизм, и даже добавили, что там люто мало негров – если считать в штуках по курсу на сегодня. Но об этом в другой раз – тут все и без «друзей» весело.

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Счастья вам.