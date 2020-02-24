«Умные» часы Realme Watch показали на «живом» фото

24.02.2020, 15:21, Разное

Инсайдер Мукул Шарма рассекретил планы главного конкурента компании Xiaomi. Бренд Realme, по признанию специалиста, готовится представить миру свои новые «умные» часы и получить долю в сфере носимых устройств.
Устройство Realme Watch инсайдер показал на своей странице в Twitter. Уже сегодня его вместе с флагманом Realme X50 Pro 5G должны представить публике. Пока в Сети нет технических данных касательно новинки, кроме того, что у часов будет круглый дисплей. Тем не менее, производитель явно намерен конкурировать со своими главными противниками.

Примечательно, что все больше людей отдают предпочтение продукции именно компании Realme, не скрывающей своих амбиций по отношению к компаниям Xiaomi и Redmi.



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