В Калининграде на «зебре» сбили женщину с ребёнком

24.02.2020, 15:21, Разное

В Калининграде водитель Volkswagen не смог справиться с управлением и сбил женщину с маленьким ребенком, сообщают очевидцы в соцсетях. На данный момент пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел сегодня утром на одном из пешеходных переходов. Местные жители отметили, после аварии на Volkswagen осталась большая вмятина, а пешеходов после столкновения отбросило на 5-7 метров от «зебры». На месте работают сотрудники полиции и медики, подробности устанавливаются.

Женщину и маленького ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии, подробности произошедшего станут известны позже.



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