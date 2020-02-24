В Сети отреагировали на слова Гончарука о продаже наркотиков ради выплаты ипотеки

24.02.2020, 15:19, Новости дня

Пользователи Twitter раскритиковали шутку главы украинского правительства Алексея Гончарука о доступности ипотеки только торговцам оружием и наркотиками.

В воскресенье глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что из-за высоких процентов ипотеку на Украине в настоящее время могут выплачивать только граждане, занимающиеся преступным бизнесом.

«Опытом делится?» – пошутил paketbot, передает РИА «Новости».

«Лучше и тем и другим. В два раза быстрее выплатишь», – сыронизировал Atgukasyan.

«Уровень Европы достигнут», – отметил DC2Х7.

«Какая голова, такое и все остальное», – заключил @nik_janzen.

Согласно данным из открытых источников, ипотечные ставки в Украине колеблются от 17,9% до 24% в зависимости от вида недвижимости. Если берется займ на 10-15 лет суммой до 1 млн гривен (2,6 млн рублей), то первоначальный взнос составляет 20%. 



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