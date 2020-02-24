Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус

24.02.2020, 15:19, Новости дня

В Азербайджане с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека, один из них – житель Ирана, заявили в министерстве здравоохранения Азербайджана и государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

«24 февраля в инфекционное отделение были доставлены два человека. Это соответственно граждане Азербайджана и Ирана», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что госпитализированные прибыли из «иранского региона, где не был распространен коронавирус».

«Ни с кем из больных не контактировали, при въезде в страну температура немного превышала норму. Как сообщили в инфекционном отделении, в настоящее время температура обоих пациентов в норме, проблем со здоровьем нет. Врачебное наблюдение продолжается», – говорится в заявлении.

Напомним, в Иране зафиксированы 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. При этом власти предположили распространение коронавируса по всем городам страны. 



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