Турецкие силы начали атаку на сирийский Нейраб
24.02.2020, 15:12, Новости дня
Отряды турецкой армии и вооруженной протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции сирийской армии в Идлибе, информирует телеканал Al Arabia.
Об этом информирует ТАСС.
В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии.
В Кремле позже заявили, что Анкара пока не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии.
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