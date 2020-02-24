Турецкие силы начали атаку на сирийский Нейраб

24.02.2020, 15:12, Новости дня

Отряды турецкой армии и вооруженной протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции сирийской армии в Идлибе, информирует телеканал Al Arabia.

Об этом информирует ТАСС.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии.

В Кремле позже заявили, что Анкара пока не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии.