Стали известны все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

24.02.2020, 15:06, Новости дня

Хоккеисты китайского "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" не смогли обыграть одного из аутсайдера Западной конференции, уступив латвийской команде со счетом 1:2. Таким образом, "драконы" лишили себя шансов попасть в плей-офф Кубка Гагарина.

Поражение китайской дружины позволило нижнекамскому "Нефтехимику" застолбить за собой восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Волки" стали последними участниками плей-офф КХЛ на Востоке.

Также в играх на вылет примут участие "Ак Барс", "Барыс", "Авангард", "Автомобилист", "Сибирь", "Салават Юлаев" и "Металлург". Уже известно, что в первом раунде плей-офф "Нефтехимик" сыграет с "Ак Барсом", а "Автомобилист" с "Сибирью". Остальные пары определятся позже.