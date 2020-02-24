Отклонения от нормы до 20 градусов: Россию ждут новые погодные аномалии

24.02.2020, 15:06, Новости дня

Последняя неделя зимы ожидается  аномально теплой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Высокие температуры будут наблюдаться в центре и на западе Сибири, отклонения от нормы могут достигать 20 градусов.

В Ростовской области и Краснодарском крае столбик термометра поднимется выше нормы на 10 и более градусов. В середине недели в Сочи и Краснодаре днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.

В столичном регионе ночные температуры будут отрицательными, возможен мокрый снег. Но все равно будет теплее на  5-8 градусов, передает РИА Новости.



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