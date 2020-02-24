КПП в Донбассе готовятся к смене графика работы

24.02.2020, 15:06, Новости дня

Меньше чем через неделю контрольно-пропускные пункты (КПП) въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе поменяют режим работы. С 1 марта они перейдут на весенний график — с 7:00 до 18:30 (по местному времени, на один час отстает от московского). В зимнем режиме КПП были открыты с 8:00 до 17:00.

Новый график работы КПП установлен по решению командующего Операции объединенных сил Украины, пишет РИА Новости.

Пропускной режим с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса действует с 2015 года. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию России.