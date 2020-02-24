Осколки выпущенного из Газы снаряда упали на детскую площадку в Израиле

24.02.2020, 15:06, Новости дня

Осколки одного из снарядов, выпущенных по Израилю, обнаружены на детской площадке в Сдероте, сообщают израильские военные. Ранее сообщалось что из палестинского анклава в Газе по израильской территории выпущены 14 ракет. Две из них не удалось перехватить силам ПРО. О погибших и пострадавших не сообщалось, хотя несколько человек пришлось выводить из состояния шока.

Из-за инцидента принято решение об отмене школьных занятий на юге страны. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.

Армия обороны Израиля наносит удары по целям палестинской группировки "Исламский джихад" (запрещена в России) в секторе Газа.

 



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