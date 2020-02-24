Школьники вручили ветеранам сотни поздравительных писем в День защитника Отечества

24.02.2020, 15:05, Новости дня

Ветераны Великой Отечественной войны в День защитника Отечества получили сотни писем, открыток и фотографий от школьников разных регионов РФ в ходе акции «Письмо Победы». Фронтовики встречали гостей с чаем, рассказывали им о годах войны и о том, как сложилась их мирная жизнь.

Как рассказала руководитель штаба движения «Волонтеры Победы» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Эка Шенгелая, школьники региона написали ветеранам более 2,5 тыс. писем, передает ТАСС.

«Волонтеры сегодня в течение дня вручают их 75 мужчинам-ветеранам в Ханты-Мансийском автономном округе. Возраст тех, кто пишет письма, в основном, от 14 лет и старше — это школьники, молодые специалисты, студенты средних и высших учебных заведений, работники предприятий», – рассказала она.

По ее словам, в письмах жители региона благодарят ветеранов за Победу, за мирное небо, поздравляют с 23 Февраля, желают здоровья и счастья. Она добавила, что накануне в городе Мегион еще 150 писем передали ветеранам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей при вручении им юбилейных медалей к 75-летию Победы.

Накануне 23 Февраля в Воронеже волонтеры также посетили 11 ветеранов.

«Молодые люди не просто вручают письма, а общаются с каждым ветераном и узнают его историю. Например, 95-летняя Венера Федоровна Гончарова работала в военно-полевом госпитале, когда ей было 13 лет, она зимой пешком по сугробам шла два километра, чтобы помочь медсестрам. С подругами помогала рыть окопы и на всю жизнь запомнила, как сильно мерзли руки», – рассказала пресс-секретарь Воронежского регионального отделения движения «Письма Победы» Екатерина Безручко.

В Ленинградской области в День защитника Отечества школьники и студенты перед написанием письма ветерану погружались в историю войны, слушали о ней лекции. Как отметила представительница организаторов акции Екатерина Петина, волонтеры 23 февраля побывают у двух ветеранов, но продолжат посещения в течение года. В Саратовской области волонтеры поздравили пятерых ветеранов Великой Отечественной войны, подарив им памятные фотографии, письма и открытки.

«Нас встречали очень тепло, поили чаем, беседовали, расспрашивали, рассказывали истории Победы и про то, как сложилась жизнь после войны – впечатления самые теплые от встречи», – рассказала одна из координаторов регионального отделения организации «Волонтеры Победы» Анастасия Князева.

Организатором акции «Письма Победы» является Министерство просвещения РФ, она проводится во всех регионах РФ для сохранения исторической памяти и преемственности поколений, приобщения детей и молодежи к изучению истории Отечества, воспитания в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Любой желающий может присоединиться к акции, которая продлится до 8 марта, и написать слова благодарности героям, проявить заботу и внимание.