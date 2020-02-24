Эксперты назвали наиболее полезные для мужского здоровья соки

24.02.2020, 15:04, Разное

В составе натуральных соков огромное количество минералов и витаминов, полезных для человеческого организма. Эксперты в области медицины и здоровья назвали виды данных напитков, особенно рекомендованные для употребления мужчинам.

В первую очередь полезен мужчинам гранатовый сок, способствующий улучшению потенции и продлению эрекции. Этот богатый антиоксидантами напиток содержит фосфор, калий, железо, витамины C, A, B1, B6 и другие полезные микроэлементы, положительно влияющие на кровеносную систему и «расслабляющие» сосуды. Благодаря большому количеству цинка арбузный сок помогает увеличит уровень гормона тестостерона в мужском организме и полезен в качестве эффективного средства для профилактики простатита. В соке из сельдерея большое количество андростенона – вещества, отвечающего за фертильность и контролирующего сперматогенез. Данный напиток улучшает потенцию, полезен при мочекаменной болезни и проблемах ЖКТ.

Эксперты рекомендуют пить свежевыжатые фреши и соки примерно за час до еды, так как в случае «совмещения» эффект от напитков будет значительно меньшим. Кроме того, сделанный заранее сок может расслоиться и утратить вкус.