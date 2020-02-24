Сергей Соседов: «Лобода была наставницей дочери Алсу только ради шоу»

24.02.2020, 15:04, Разное

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Светлана Лобода поддерживала участницу в лице дочери Алсу Микеллу Абрамову только во время проекта «Голос. Дети», а затем получила гонорар и забыла о начинающей звезде. Ничего странного эксперт в подобных условиях не видит.
Сергей Соседов объяснил, что условия участия звезд российского шоу-бизнеса в подобных проектах описаны в контракте. Светлана Лобода, как и другие исполнители, просто показывала, играла роль наставницы за определенный гонорар, но не более. Когда проект подошел к концу, певица забыла о Микелле Абрамовой. Тем не менее, как известно, звезда общалась с другими участниками.

Соседов отметил, Светлана Лобода в интервью Ксении Собчак сказала о своей поддержке Абрамовой после шоу, хотя до этого Алсу признавалась, что они не общались. Критик добавил, по-другому певица и не могла бы сказать, но получив гонорар, никто из звезд не оказывает поддержку начинающим исполнителям.



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