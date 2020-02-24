В Подмосковье школьник потерял сознание на улице и умер

24.02.2020, 15:04, Разное

В Подмосковье возле одного из торговых центров подросток потерял сознание и умер. По предварительным данным, ребенок упал, когда у него началась рвота, следы были найдены у рта погибшего.
Инцидент произошел вчера днем в Иваново. Мальчик 13 лет, по словам очевидцев, просто упал, после чего не пришел в сознание. Медики констатировали гибель школьника, тело направлено на экспертизу для определения точной причины гибели.

Правоохранители начали расследование, предварительно известно, что ребенок воспитывался в неблагополучной семье. Подробности станут известны позже.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Мнение: Кремлевский мусор

17.02 / Мнение: Она разрушила его планы

09.01 / «Слава тебе, Господи»: ведущий удивил словами о гибели 176 человек

20.02 / Мнение: Что ЕС сделает с Великобританией, чем Брекзит лучше развала СССР и как RT обошла BBC

19.01 / «Знай свое место»: Путин приструнил зарвавшуюся телеведущую

23.02 / Беременная возлюбленная Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол

31.01 / В России зафиксированы случаи заражения коронавирусом

28.12 / Мнение: Не поехать ли в Италию?

28.12 / Мнение: Девочка сама виновата

13.01 / Верблюд остановил поезд под Астраханью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика