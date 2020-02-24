В Подмосковье школьник потерял сознание на улице и умер

24.02.2020, 15:04, Разное

В Подмосковье возле одного из торговых центров подросток потерял сознание и умер. По предварительным данным, ребенок упал, когда у него началась рвота, следы были найдены у рта погибшего.

Инцидент произошел вчера днем в Иваново. Мальчик 13 лет, по словам очевидцев, просто упал, после чего не пришел в сознание. Медики констатировали гибель школьника, тело направлено на экспертизу для определения точной причины гибели.

Правоохранители начали расследование, предварительно известно, что ребенок воспитывался в неблагополучной семье. Подробности станут известны позже.