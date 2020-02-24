В Ухане зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения коронавирусом

24.02.2020, 14:58, Новости дня

В китайском Ухане у 195 человек диагностировано повторное заражение коронавирусом, информирует Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Не уточняется, с чем могут быть связаны новые случаи заражения, информирует радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2 тыс. 592 человек. Выздоровели 24 тыс. 734 человека. За сутки умерли 150 человек.