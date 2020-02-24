ООН: примерно треть населения Венесуэлы испытывает проблемы с продовольствием

24.02.2020, 14:52, Новости дня

КАРАКАС, ВЕНЕСУЭЛА – Каждый третий житель Венесуэлы с трудом обеспечивает себя продуктами для удовлетворения минимальных потребностей в питании, пока в стране продолжаются экономический спад и политические потрясения.

Такие выводы содержатся в докладе Всемирной продовольственной программы ООН, опубликованном в воскресенье.

Исследование, проведенное в масштабах всей страны на основе 8375 анкет, выявило ужасающую картину: огромное число венесуэльцев питаются, в основном, корнеплодами и бобами, поскольку гиперифляция обесценивает их зарплаты.

В общей сложности примерно 9,3 миллиона человек, примерно треть населения страны, испытывают умеренную или серьезную нехватку продовольствия, говорится в исследовании Всемирной продовольственной программы (ВПП), проведенном по приглашению венесуэльского правительства.

Отсутствие продовольственной безопасности определяется как неспособность человека удовлетворить основные потребности в питании.

Исследование описывает отсутствие продовольственной безопасности как общенациональную проблему, хотя в некоторых штатах, таких как Дельта-Амакуро, Амазонас и Фалькон, уровень необеспеченности продовольствием особенно высок. По некоторым оценкам, даже в более процветающих регионах каждый пятый человек испытывает нехватку продовольствия.

«Реалии, описанные в этом докладе, показывают серьезность социально- экономического и политического кризиса в нашей стране», – заявил лидер венесуэльской оппозиции Мигель Писарро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в последние годы неохотно приглашал международные организации для оценки гуманитарной ситуации в стране. Всемирная продовольственная программа утверждает, что ей была предоставлена «полная независимость», и ее специалисты беспрепятственно собирали данные по всей стране.

«ВПП надеется на продолжение диалога с венесуэльским правительством и дискуссий, которые будут посвящены возможностям оказания помощи людям, испытывающим нехватку продовольствия», – говорится в заявлении агентства.

Правительство Мадуро пока не отреагировало на выводы ВПП.

Исследование показало, что 74 процента семей используют «стратегии преодоления проблем, связанных с продовольствием», таких как снижение разнообразия и качества потребляемой пищи. Шестьдесят процентов домохозяйств прибегают к уменьшению размера порций, 33 процента готовы принимать еду в качестве оплаты за работу, 20 процентов распродавали семейные активы для удовлетворения основных потребностей.

Похоже, что проблема не столько в наличии продовольствия, сколько в трудностях с его получением. Семь из десяти опрошенных сообщили, что продукты питания можно найти в продаже всегда, но купить их трудно из-за высоких цен. Тридцать семь процентов сообщили, что они потеряли работу или бизнес в результате сильного экономического спада в Венесуэле.

Венесуэла переживает политический и гуманитарный кризис, в результате которого за последние годы страну покинули более 4,5 миллиона человек. Мадуро удается удерживать власть, несмотря на попытки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо отстранить его от должности и ужесточение санкций США.

Мадуро часто обвиняет администрацию Трампа в бедственном положении своей страны, и его правительство призывало Международный уголовный суд начать расследование, утверждая, что финансовые санкции причиняют страдания и становятся причиной гибели людей. Но трудности с обеспечением жителей Венесуэлы продовольствием и адекватной медицинской помощью начались еще до введения санкций против правительства в Каракасе.

Кроме проблем с продовольствием, в исследовании затрагивались проблемы перебоев с электричеством и водоснабжением. Выяснилось, что четыре из десяти домохозяйств ежедневно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. Четверо из десяти также сообщили о регулярных перебоях с водоснабжением, что еще больше осложняет повседневную жизнь.

Отметив, что исследование проводилось в июле-сентябре прошлого года, венесуэльская правозащитница Каролина Фернандес, работающая с уязвимыми группами женщин, заявила, что с тех пор ситуация еще больше ухудшилась. Если раньше многие семьи выживали за счет денежных переводов, отправляемых родственниками из-за рубежа, то теперь это стало гораздо сложнее, так как значительная часть экономики долларизирована, а цены растут.

«Теперь одного родственника за рубежом недостаточно», – сказала она.

По мнению Фернандес, отсутствие продовольственной безопасности, вероятно, окажет долгосрочное воздействие на поколение молодых венесуэльцев, которые будут голодать в годы своего становления.

«Мы говорим о детях, у которых будут долгосрочные проблемы из-за того, что они плохо питаются» – говорит она.

Среди голодающих есть такие люди, как 56-летний Йонни Гутьеррес, который в воскресенье пришел к ресторану, торгующему жареными цыплятами в Каракасе.

Безработный мужчина подходил к двери ресторана каждый раз, когда из нее выходил покупатель с пакетом еды, в надежде на то, что кто-то с ним поделится. Он говорит, что раньше ему удавалось наскрести денег, помогая разгружать грузовики на рынке, но бизнес, который его нанимал, закрылся.

«Иногда, если повезет, мне дают что-то хорошее», – сказал он о своем наблюдении за входом в ресторан.