Названа дата заседания комиссии по иранской ядерной сделке

24.02.2020, 14:51, Новости дня

Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится в Вене 26 февраля, говорится в заявление внешнеполитической службы ЕС.

«26 февраля в Вене состоится заседание Совместной комиссии по СВПД», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная сделка Ирана критически значима для региональной и глобальной стабильности.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.

Позже Франция, Великобритания и Германия заявили о планах запустить механизм разрешения споров СВПД. В связи с этим в МИД заявили, что Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / «Бум!» – «Их больше нет, сэр». Трамп рассказал подробности ликвидации Сулеймани

14.02 / Эксперты: РФ придется договариваться с Турцией о трассе Дамаск – Алеппо

24.02 / Граждане Молдавии выступили за сближение с Россией и против вступления в НАТО

13.02 / Человек, которого боготворят рестораторы России

10.01 / Украина получила от представителей США важные данные по авиакатастрофе в Иране – Пристайко

05.02 / В Симферополе передумали вводить ограничения подачи воды

07.02 / Российская делегация прибыла на переговоры Путина и Лукашенко

22.01 / США расширят список стран, для граждан которых ограничен въезд в США

17.01 / «Брата» робота Федора решили создать в Индии

19.02 / Названы потери турбизнеса из-за отсутствия китайских туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика