Адвокаты обратились с жалобами по поводу принудительного привода Порошенко в пять инстанций

24.02.2020, 14:42, Новости дня

Адвокаты пятого президента Украины, народного депутата, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко из-за судебных решений о принудительном приводе политика на допрос в Государственное бюро расследований обратились в пять инстанций – Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора, Высший совет правосудия и два суда. Об этом со ссылкой на заявление адвоката Порошенко Игоря Голованя 24 февраля сообщила пресс-служба «Европейской солидарности».

По словам Голованя, в СБУ направлено заявление «о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел».

«Только такое вмешательство могло «распределить» это дело, в частности, одиозному судье Сергею Вовку, который давно связан с соратником [бывшего президента Украины Виктора] Януковича Андреем Портновым», – сказал Головань.

Второе заявление, направленное в Офис генпрокурора, касается нарушения следователем ГБР территориальной подсудности.

«Местонахождение ГБР в Шевченковском районе доказывают не только Google-карты, но и три судебных решения. Однако ГБР, продолжая сомнительные традиции своего экс-руководителя Романа Трубы, упорно ходит за нужными определениями именно к «придворному» Печерскому суду. Кроме того, Офису генпрокурора сообщено, что определения Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР», – сказал Головань.

Защита отмечает, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу (УПК), Печерский райсуд должен быть выносить решение о приводе в присутствии Порошенко, поскольку он является народным депутатом, но заседания проходили в режиме «повышенной секретности». Заявление об этом направлено Высший совет правосудия.

Четвертое заявление передано в Печерский райсуд Киева, в нем адвокаты требуют пересмотреть определения как неправосудные. Пятое – в Киевский апелляционный суд. В нем идет речь о нарушении принципа территориальной подсудности, а также нарушении требований УПК о личном присутствии народного депутата на заседании.

В «Европейской солидарности» считают, что решение о приводе Порошенко на допрос – политическое.

«Грубые нарушения закона, использование правоохранительных органов для сведения политических счетов с лидером оппозиционной партии свидетельствуют о слабости нынешней власти перед внутренними и внешними вызовами и создают угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в заявлении.

21 февраля судьи Печерского райсуда Киева вынесли два определения о принудительном приводе Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Первое определение касается расследования уголовного производства №62019170000000544 о вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения их на должности, что «повлекло тяжкие последствия в виде безосновательного выделения средств из государственного бюджета на выплату им заработной платы». Его вынесла судья Кристина Константинова. Второе определение, которое вынес судья Сергей Вовк, касается расследования уголовного производства №62019000000001732 о злоупотреблении служебным положением при назначении руководства Службы внешней разведки.

Адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге 24 февраля, видео которого опубликовано на странице «Европейской солидарности» в Facebook, заявил, что защите экс-президента удалось получение определение, которое вынес Вовк, а судья Константинова посоветовала обращаться за информацией в канцелярию суда.

Команда адвокатів Порошенка оскаржила незаконний привід в Апеляційному та Печерському судах, СБУ, Офісі генпрокурора та Вищій раді правосуддя.Деталі дивіться в брифінгу Ігоря Голованя, адвоката Петра Порошенка Posted by Європейська Солідарність on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. В июле 2019 года его избрали народным депутатом.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года экс-президент фигурировал в 13 уголовных производствах.