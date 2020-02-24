Опубликовано видео нападения рыси на дрессировщика в Цхинвале

24.02.2020, 14:37, Новости дня

Во время гастролей цирка в Цхинвале рысь набросилась на дрессировщика, в Сети опубликовано видео инцидента.

Мужчина тянет животное за поводок, однако рысь не подчиняется ему, в итоге падая вместе со стойкой. После этого животное набрасывается на дрессировщика, которому, однако, удалось увести животное за кулисы. Видео опубликовано в Instagram «Sputnik Осетия».

При этом в зале началась паника.

Зрители оказались возмущены, что сцена не была огорожена, из-за чего могли пострадать люди.

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Сегодня в Цхинвале во время циркового представления, рысь набросилась на дрессировщика. В зале, судя по шуму и крикам детей, началась паника. Зрителей также возмутил тот факт, что сцена никак не была огорожена во время представления, и могли пострадать люди.

Публикация от Sputnik_Ossetia (@sputnik_ossetia) 23 Фев 2020 в 7:39 PST

Отметим, что в конце 2019 года дискуссия вокруг цирков с животными развернулась после конфликта футбольных болельщиков и дрессировщика Эдгарда Запашного. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.



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