Жительница Астрахани нарушила правила и завалила на бок маршрутку. Видео

24.02.2020, 14:30, Новости дня

Утром в понедельник, 24 февраля, на пересечении улиц Островского и Боевой в Астрахани произошла авария, в результате которой опрокинулась маршрутка.

Как сообщают СМИ, женщина 1975 года рождения, находившаяся за рулем легковушки, не уступила дорогу микроавтобусу и врезалась ему в борт.

После удара маршрутка не устояла в вертикальном положении и перевернулась на бок.

Единственным пострадавшим оказался водитель маршрутного транспортного средства, получивший травму спины.