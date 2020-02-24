Хачанов обыграл Кукушкина на старте турнира в Дубае

24.02.2020, 14:30, Новости дня

На представительном теннисном турнире категории ATP500, который стартовал 24 февраля в Дубае, завершилась встреча первого круга между россиянином Кареном Хачановым и представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Победу в двух сетах одержал спортсмен из РФ со счетом 7:6 (7:2), 6:1.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем матча между австрийцем Деннисом Новаком и Праджнешем Гуннесвараном из Индии, чья встреча запланирована на 25 февраля.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет почти 3 миллиона долларов.



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