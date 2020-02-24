Первый смартфон с подэкранной камерой Vivo APEX 2020 заряжается до 50% за 5 минут

24.02.2020, 14:30, Разное

Первый смартфон с подэкранной камерой Vivo APEX 2020, готовящийся к дебюту, станет рекордсменом по зарядке. Как отмечают производители, для пополнения заряда на 50% достаточно будет всего 5 минут.
Компания Vivo готовилась представить очередной флагман на выставке Mobile World Congress 2020, но ее перенесли. В преддверии посвященной премьере устройства конференции она опубликовала два новых тизера. Согласно изображениям, модель APEX 2020 получит передовой дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. На задней панели расположится круглая камера, два дополнительных датчика изображения.

Для верхнего модуля предусмотрен прямоугольный вырез, появится в камере и перископный зум. Ожидается, что устройство укомплектуют и быстрой зарядкой Super FlashCharge мощностью 120 Вт. Аккумулятор ограничен 4000 мАч, до 50% он зарядится за 5 минут, а до 100% — за 13 минут. Особенностью новинки должна стать подэкранная фронтальная камера.



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