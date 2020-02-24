Киев обещал генералу «красивую жизнь» за слова о «выдумке Кремля»

24.02.2020, 14:30, Новости дня

Бывший командир элитного подразделения армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать выдумкой историю про грузинских снайперов, стрелявшим по протестующим на Майдане.

В эфире телеканала ZIK экс-командир "Аваза" рассказал, что после событий на Майдане с ним связался руководитель грузинской диаспоры Звиад Кушиташвили. Он приглашал Цителашвили в Киев, чтобы тот заявил, что история с грузинскими снайперами на Майдане – выдумка Кремля. В случае согласия Кушиташвили от лица тогдашнего президента Украины Петра Порошенко гарантировал генералу безопасность, а также "хорошую, красивую жизнь".

Генерал также заявил, что готов помочь расследованию событий на Майдане, если президент Украины Владимир Зеленский захочет этого.

Майдан Незалежности (площадь Независимости в Киеве) в конце 2013 года стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов после отказа украинского правительства подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Это привело к многочисленным жертвам с обеих сторон. После госпереворота ответственность за смерть людей Киев возложил на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Как сообщали бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского. Сейчас официальное расследование зашло в тупик.

Генерал Тристан Цителашвили неоднократно заявлял, что снайперами, стрелявшими в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Грузинский военный призвал президента Украины провести объективное расследование событий на Майдане и сказать украинскому народу правду.



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